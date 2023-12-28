"Ъ": в России для туристов решили улучить кемпинги и дороги

Министерство экономического развития России разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года по поручению президента Владимира Путина. Документ предусматривает синхронизацию развития основных автотуристических маршрутов страны с планами дорожников, а также предоставление бизнесу налоговых преференций, субсидий и других льгот для создания инфраструктуры для автотуристов, пишет издание "Коммерсантъ".

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Представители туриндустрии поддержали инициативу, назвав ключевым направлением развитие кемпингов. Минэкономики, в свою очередь, указало на необходимость резкого расширения рынка проката автодомов. Эксперты настаивают на необходимости выделения дорог к крупным туристическим объектам в отдельную категорию и содержания за счет федерального бюджета.