Спецрейс МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Дополнительный спецрейс МЧС России доставит в Москву 33 граждан России и членов их семей, эвакуированных из Газы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву с эвакуированными гражданами», — сказано в заявлении.

Уточняется, что в самолёте Ил-76 в Россию летят 33 человека, в том числе 14 детей, которые решили покинуть зону палестино-израильского конфликта.

18 декабря глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что оперативная группа ведомства завершает работу по эвакуации российских граждан с территории сектора Газа.