Россиян начали лишать приобретенного гражданства РФ за преступления

Первые решения о прекращении российского гражданства приобретших его лиц за преступления приняты в Москве, Подмосковье, в Тверской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Первые решения о прекращении гражданства РФ в отношении граждан, совершивших преступления, уже вынесены ГУ МВД России по городу Москве, ГУ МВД России по Московской области, ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Тверской области", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что лица, в отношении которых принято решение о прекращении гражданства РФ, после отбытия наказания в местах лишения свободы будут выдворены с территории страны.

В ведомстве напомнили, что согласно вступившему в силу 26 октября закону, российское гражданство лиц, приобретших его, может быть прекращено, а паспорт гражданина РФ изъят за совершение отдельных преступлений либо создание угроз национальной безопасности страны.

"Для принятия такого решения не имеет значения, когда были совершены преступление или действия, создающие угрозу национальной безопасности нашей страны", - отметили там.