Глава Чечни Кадыров пригласил участников вечеринки Ивлеевой в университет спецназа

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале о скандале с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой. Кадыров назвал само мероприятие "сатанинским" и "позорным". Политик предложил участникам вечеринки исправить свое положение. "Рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и ее героям. Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России", - высказался Кадыров. По мнению главы Чечни, подобный опыт будет "интересен и полезен" участникам скандальной вечеринки. Кадыров отметил, что после помощи в университете спецназа все причастные к мероприятию "докажут патриотизм и сопереживание в трудный для страны период". Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой "Almost naked" прошла 20 декабря в клубе "Мутабор". Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Гостей и саму Ивлееву позднее раскритиковали за откровенную тематику мероприятия. После этого блогер извинилась за вечеринку и попросила второй шанс у россиян. Извинения также принесли несколько известных участников события.