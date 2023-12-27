Лебедев прокомментировал «голую» вечеринку Ивлеевой

Российский дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал голую вечеринку актрисы Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. Об этом он рассказал в своём подкасте на платформе «Вконтакте».

По словам Лебедева, в прошедшей вечеринке нет ничего плохого, поскольку люди имеют право отдыхать так, как считают нужным. Кроме того, дизайнер пожелал «долгих лет жизни всем ребятам», которые посетили мероприятие.

При этом Лебедев раскритиковал «доносчиков», которые подняли вокруг этой ситуации шум. Он посоветовал всем гостям вечеринки не обращать внимания на таких людей, поскольку они «предположительно психически нездоровы».

«Я думаю, если посоветоваться с психиатрами, то окажется, что у всех этих людей существует какая-то супермегапаника, которую они просто таким образом компенсируют», – заявил Лебедев.