РПЦ выделила новую епархию на контролируемых РФ частях Херсонской области

РПЦ создала новую епархию на подконтрольных РФ частях Херсонской области
Русская православная церковь (РПЦ) создала новую, Скадовскую епархию на территории контролируемых РФ частей Херсонской области. Об этом заявил представитель синодального отдела РПЦ по связям с общественностью Владимир Легойда, передает ТАСС.
Причиной для такой меры была названа невозможность управлять приходами и монастырем Херсонской епархии на левобережье Днепра со стороны митрополита Херсонского и Таврического Иоанна. Отмечается, что Скадовская епархия была выделена из состава Херсонской по просьбе верующих.
До этого генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения священнику РПЦ.
В 2019 году Православная церковь Украины получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.
ПЦУ стала объединительным проектом, к ней присоединились верующие провозглашенной в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой церкви стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.
К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).
С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.