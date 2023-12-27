В РФ разработают поправки в Трудовой кодекс для введения выплат за наставничество

Правительство разработает поправки в Трудовой кодекс РФ для введения выплат за наставничество, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Парламентская газета
"Мы договорились вместе с коллегами вчера, что мы разработаем вместе с парламентом поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты и соответствующим образом отрегулируют их дальше нормативными актами для того, чтобы это обрело силу закона, и это были четко выплаты за наставничество", - сказала она. ТАСС
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество. Деловая газета "Взгляд"