В Петербурге национализировали крупнейшую теплосетевую компанию города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. ПАО "ТГК-1" (группа "Газпром энергохолдинг") продало свою долю в крупнейшей теплосетевой компании Петербурга АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" за 6 млрд рублей ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга". Таким образом, город стал 100%-ным собственником компании, на долю которой приходится передача 50% потребляемой в Петербурге тепловой энергии, сообщили журналистам в пресс-службе "ТГК-1".

"27 декабря ПАО "ТГК-1" подписало договор с ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" ("ТЭК СПб") о продаже своего пакета 23 500 616 990 штук обыкновенных акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (60,51% уставного капитала). Сумма сделки - 6 млрд рублей с оплатой равными долями в течение шести лет", - говорится в сообщении.

В границах ответственности АО "Теплосеть Санкт Петербурга" проживают более 2,5 млн горожан. Предприятие обеспечивает теплоснабжением около 14 тыс. зданий в 11 районах города. Протяженность сетей составляет 2,7 тыс. км. Решение о приобретении компании было принято губернатором Петербурга Александром Бегловым, по его словам, покупка акций АО "Теплосеть Санкт Петербурга" позволит сформировать комплексную программу строительства и реконструкции сетей.

"Это стратегическое решение для города. Оно позволит кратно увеличить бюджетные инвестиции в реконструкцию изношенного и строительство нового теплосетевого комплекса "Теплосети". Сейчас обслуживание сетей предприятия требует больших финансовых вложений. Такое под силу только городскому бюджету. Город готов взять на себя эту нагрузку и нести ответственность перед горожанами. Мы долго шли к этому, но нам удалось прийти к компромиссному решению", - отметил Беглов.