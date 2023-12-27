Пахмутова обрадовалась открытию музыкальной школы в ее честь в ХМАО

«Моя творческая жизнь долгие годы была связана с детскими хорами, поэтому мне особенно приятно, что ребята будут заниматься в музыкальной школе. Рада, что „Лукойл“ уделяет внимание детям, стремление к культуре — это важно. Мне дорого, что школа будет носить мое имя — это неожиданно и радостно», — рассказала Пахмутова в эфире телеканала «Наши города».