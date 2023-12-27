«Ожившая» елка в Москве попала на видео

Ролик записан на ВДНХ. На кадрах видно, как мужчина, одетый в костюм елки, раскачивается на качелях. С головы до ног он обвит разноцветными новогодними гирляндами.

Ранее в Приморском крае учитель физкультуры предстал перед детьми на утреннике в костюме Снегурочки. Родители обвинили преподавателя в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и заявили на него в прокуратуру.