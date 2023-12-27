Звезда сериала «Кухня» актер Дмитрий Назаров назвал извинившихся участников «голой вечеринки», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, чушпанами, поскольку извиняться без вины — «не по-пацански». Об этом он высказался в своих соцсетях.

«Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит все вы чушпаны», — сказал Назаров на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Он также рассказал стихотворение про звезд и опубликовал видео.

Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» 20 и 21 декабря, на которую пришли множество российских звезд. После мероприятия у ее участников начались проблемы с контрактами. Так, у певицы Лолиты Милявской отменились концерты, а певец Филипп Киркоров стал терять новогодние корпоративы.