Пресс-атташе Российского Молодежного театра (РАМТ) заявила, что из программы пропали все спектакли по книгам российского писателя Бориса Акунина*. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что театр отменил спектакли «Фандорин», «Инь и Ян, Белая версия», а также «Инь и Ян, Чёрная версия».

«Мы сняли из репертуара три спектакля, которые были поставлены по произведениям Акунина*», — заявила пресс-атташе РАМТ.

Напомним, что ранее Росфинмониторинг внес Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Кроме того, позже в отношении писателя возбудили уголовное дело за фейки в отношении российской армии и публичное оправдание терроризма.