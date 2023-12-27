РАМТ изъял из своего репертуара все спектакли признанного экстремистом Акунина

РАМТ, Российский Молодежный театр, исключил из своего репертуара все постановки по произведениям Бориса Акунина. Это псевдоним писателя Григория Чхартишвили.

Ранее Чхартишвили был внесен в России в перечень экстремистов и террористов, а СК РФ возбудил в отношении писателя дело за фейки о ВС России и публичное оправдание терроризма.

О снятии с репертуара спектаклей по произведениям экстремиста РИА Новости сообщила пресс-атташе театра. Она уточнила, что из репертуара учреждения изъяты три постановки - "Фандорин", "Инь и Ян" - "белая" и "черная" версии.

Александринский театр, где также шел спектакль по пьесе Акунина, еще 18 декабря сообщил, что получил запрос из СК "и в настоящее время готовит на него ответ".