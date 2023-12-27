Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о планах посетить новые регионы

"Я навещу Луганскую и Донецкую [народные] республики, Херсонскую и Запорожскую области, и все от меня получат гостинцы. Что бы я всем пожелал? Конечно, мира и всего самого наилучшего и хорошего. Чтобы у ребят, которые там, была крепкая семья. Если будет крепкая семья, значит - крепкая страна и крепкая Россия", - сказал он.