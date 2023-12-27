Российский театр отменил все спектакли по Акунину*

Российский театр разом отменил все спектакли по Акунину*
Telegram-канал SHOT сообщил, что в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) разом отменили все спектакли по произведениям писателя Бориса Акунина. По данным канала, из репертуара исчезли постановки «Эраст Фандорин» и обе части «Инь и Ян» (белая и черная версии).
SHOT пишет, что на эти спектакли пожаловались общественники. По информации канала, в Министерстве культуры сказали, что театр в праве сам выбирать репертуар, однако постановки убрали после жалобы.
Ранее Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить писателя на предмет оправдания терроризма после его интервью пранкерам. В разговоре с ними Акунин одобрил атаки украинских БПЛА на города России и поддержал ВСУ.
Вместе с тем комиссия Государственной думы, которая занимается расследованием вмешательства иностранных стран во внутренние дела России, обратилась к Минюсту РФ с запросом признать писателя иностранным агентом. По сообщению комиссии, для этого решения есть все основания.