Российский театр отменил все спектакли по Акунину*

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) разом отменили все спектакли по произведениям писателя Бориса Акунина. По данным канала, из репертуара исчезли постановки «Эраст Фандорин» и обе части «Инь и Ян» (белая и черная версии).

SHOT пишет, что на эти спектакли пожаловались общественники. По информации канала, в Министерстве культуры сказали, что театр в праве сам выбирать репертуар, однако постановки убрали после жалобы.

Ранее Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить писателя на предмет оправдания терроризма после его интервью пранкерам. В разговоре с ними Акунин одобрил атаки украинских БПЛА на города России и поддержал ВСУ.