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Подозреваемая в халатности глава Кургана Ситникова продолжила исполнять свои обязанности

Мэр города Курган Елена Ситникова, подозреваемая в халатности, приведшей к гибели людей, не покидает занимаемый пост и продолжает исполнять свои рабочие обязанности. Газета.Ru

По информации администрации, Ситникова находится на рабочем месте, в среду она передала новогодние подарки семьям погибших участников спецоперации. Деловая газета "Взгляд"

Суд в Кургане запретил Ситниковой определенные действия. Чиновнице нельзя общаться со свидетелями по ее делу, другими обвиняемыми и их защитниками. Также она должна своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Известно, что глава города обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ («Халатность»). Lenta.ru

Подозреваемая в халатности глава Кургана продолжила исполнять обязанности
© официальная страница Елены Ситниковой в социальной сети "Вконтакте"
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