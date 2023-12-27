Подозреваемая в халатности глава Кургана продолжила исполнять обязанности

Мэр города Курган Елена Ситникова, подозреваемая в халатности, приведшей к гибели людей, не покидает занимаемый пост и продолжает исполнять свои рабочие обязанности. Газета.Ru

Суд в Кургане запретил Ситниковой определенные действия. Чиновнице нельзя общаться со свидетелями по ее делу, другими обвиняемыми и их защитниками. Также она должна своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Известно, что глава города обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ («Халатность»). Lenta.ru