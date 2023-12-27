Писателя Сорокина попросили проверить на дискредитацию армии РФ

По данным издания, активисты «Сорока Сороков» привели несколько высказываний Сорокина, в которых он выступал с обвинениями в адрес российских солдат. В заявлении подчеркивается, что писатель неоднократно осуждал российскую спецоперацию.

В ноябре Сорокина и других российских писателей обвинили в финансировании ВСУ из-за их автографов в книге, проданной на аукционе в поддержку украинской армии. Сами писатели заявили, что «никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий», а книгу назвали подарком человеку, который был вправе распорядиться ею по своему усмотрению.