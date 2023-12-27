Путин созвонится с мальчиком, мечтавшим о визите в Эрмитаж

Президент России Владимир Путин сегодня планирует созвониться с мальчиком Никитой из Костромской области, который мечтал посетить Эрмитаж. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас, в это время мальчик посещает Эрмитаж. В течение дня мы надеемся, президенту удастся по телефону соединиться с мальчиком", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что ранее на выставке-форуме "Россия" Путин в рамках акции "Елка желаний" снял со специальной елки три открытки с мечтами детей, и среди них было в том числе желание Никиты, которое он пообещал исполнить. Путин также помог исполниться мечте 13-летней Ксюши из Санкт-Петербурга, которая смогла попробовать себя в роли ведущей новостей в "Останкино".