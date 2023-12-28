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Вильфанд: В европейской, азиатской и южной частях России январь будет теплым

Температура воздуха в европейской, южной и азиатской частях России в январе ожидается выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ходе пресс-конференции, посвященной прогнозу погоды на Новый год и праздничные выходные, Вильфанд рассказал, что в северной половине европейской и азиатской частей России среднемесячная температура в январе будет ниже нормы, в умеренных широтах – около нормы, передает ТАСС.

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В южной, европейской и азиатской частях страны температурный фон ожидается выше нормы, сообщил синоптик. Кроме того, по словам Вильфанда, в европейской части России январь будет снежным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в 2023 году в различных регионах России было зафиксировано более 1 тыс. метеорологических рекордов.

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