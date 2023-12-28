Температура воздуха в европейской, южной и азиатской частях России в январе ожидается выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ходе пресс-конференции, посвященной прогнозу погоды на Новый год и праздничные выходные, Вильфанд рассказал, что в северной половине европейской и азиатской частей России среднемесячная температура в январе будет ниже нормы, в умеренных широтах – около нормы, передает ТАСС.

В южной, европейской и азиатской частях страны температурный фон ожидается выше нормы, сообщил синоптик. Кроме того, по словам Вильфанда, в европейской части России январь будет снежным.