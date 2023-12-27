Россиянам пообещали аномальный Новый год

По словам синоптиков, погода остается нестабильной из-за влияния циклонов, и после похолодания вновь начнется оттепель. В Сочи 30 и 31 декабря столбик термометра поднимется до плюс 14 — плюс 15 градусов, а в Санкт-Петербурге — до плюс одного — плюс двух градусов. Московская погода на данный момент соответствует норме декабря: минус два — минус три градуса. Однако к выходным жителей столицы вновь ожидает оттепель, причем более мощная, чем в начале недели — температура достигнет трех градусов тепла.