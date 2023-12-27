Издательство «Эксмо» оштрафовали на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал печатное издательство «Эксмо» на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. О причине административной меры наказания информации на текущий момент нет. Об этом в среду, 27 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

— ООО «Издательство «ЭКСМО» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей, — следует из заявление пресс-службы.

Отмечается, что за пропаганду ЛГБТ* в России для юридических лиц предусмотрена система штрафов, сумма которых варьируется от 800 тысяч рублей до одного миллиона. В некоторых случаях юрлицу также запретят заниматься деятельностью на 90 дней, передает РИА Новости.

Таганский суд Москвы 20 декабря назначил телеканалу «Точка ТВ» штраф в миллион рублей по статье о пропаганде ЛГБТ* за показ клипа певца Николая Баскова «Странник».

«Международное общественное движение ЛГБТ»* было признано экстремистской организацией. 30 ноября Верховный суд запретил ее в России.