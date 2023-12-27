Захар Прилепин высказался об уехавших из России звездах

«Они настолько были любимы Отечеством, им настолько дули в темечко и во все остальные места, что они не думали, что реально потеряют статус и останутся без прежних денег... Они реально верили в свою значимость и в шаткость «Верхней вольты с ракетами». И сейчас понимают, что, если Украина капитулирует, с ними вообще перестанут иметь дело. Они не нужны ни для чего», — сказал писатель.