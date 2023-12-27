Писатель Прилепин: уехавшие из России звезды не нужны ни для чего

Писатель Захар Прилепин признался, что считает уехавших из России граждан, в том числе звезд, «ненужными ни для чего». Об этом он заявил в интервью kp.ru.

Захар Прилепин высказался об уехавших из России звездах
© Газета.Ru

Он отметил, что их проблемы берутся «из-за человеческого инфантилизма».

«Они настолько были любимы Отечеством, им настолько дули в темечко и во все остальные места, что они не думали, что реально потеряют статус и останутся без прежних денег... Они реально верили в свою значимость и в шаткость «Верхней вольты с ракетами». И сейчас понимают, что, если Украина капитулирует, с ними вообще перестанут иметь дело. Они не нужны ни для чего», — сказал писатель.

По его мнению, никто в России больше не будет «вкладывать деньги в кормление» звезд, которые уехали из страны.

В конце ноября Захар Прилепин признался, что ему не нравится певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Говоря о нем, писатель заявил, что «мне не надо, народу надо». По словам писателя, эстрада в каждой стране «чудовищная», несмотря на то, что слушатель знает нескольких именитых зарубежных артистов.

Ранее Захар Прилепин сделал прогноз на 2024 год.

Общество
Ярослав Дронов
Захар Прилепин
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости