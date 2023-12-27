Мизулина заявила, что Ивлееву проверяет налоговая

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о проведении Федеральной налоговой службой проверки в отношении блогера Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале она заявила, что процесс идет по материалам ГУЭБиПК МВД России.

Также Мизулина отметила, что выездная налоговая проверка началась во вторник, 26 декабря.

«И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела», — заявила глава организации.

Напомним, что в столичном клубе «Мутабор» в среду прошла вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой. Она вызвала недовольство общественников из-за ее тематики – гости, в числе которых были российские знаменитости, пришли почти обнаженными. Общественники решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверить вечеринку. Они разглядели в ней пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).