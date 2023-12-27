Попова: Мир вокруг России «горит» корью
Вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены из 16 стран. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Те вирусы кори, которые циркулируют в РФ, были завезены к нам из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг «горит» корью», – сказала Попова.
Она отметила, что за 2023 год в целом удалось не допустить распространения ни одного из завезенных в РФ инфекционных заболеваний. «Все такие случаи быстро выявлялись, после чего принимались необходимые меры», – добавила глава Роспотребнадзора.