Составлен рейтинг самых надоевших россиянам новогодних блюд

Россияне назвали «Оливье» и крабовый салат самыми надоевшими новогодними блюдами. Об этом со ссылкой на данные исследования, проведенного «Одноклассниками» и проектом ВК Lady Mail.ru, пишут «Известия».

В опросе приняли участие более семи тысяч пользователей из всех регионов России.

Возглавил антирейтинг блюд для новогоднего стола салат «Оливье». 16% респондентов выбрали именно его, а еще 14% опрошенных надоело не только есть, но и готовить это новогоднее блюдо. Еще 13% надоел крабовый салат, 7% устали есть селедку под шубой, 6% — курицу с картошкой в духовке, 6% — бутерброды со шпротами.

Также 10% устали готовить на новогодний стол холодец, что может быть связано с большим количеством ингредиентов и временем, которое требуется на его приготовление.

Но самым удивительным оказалось то, что «Оливье» оказался и наиболее любимым новогодним блюдом россиян. Именно его выбрали 26% участников опроса. Второе место заняла селедка под шубой (19%), а на третьем месте оказались бутерброды с красной икрой (15%).

При этом около трети (34%) россиян заявили, что ни одно новогоднее блюдо они не устали есть.