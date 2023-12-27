Цискаридзе заявил об обмане зрителей балета «Щелкунчик»

Цискаридзе назвал «Щелкунчик» в Большом театре обманом зрителей
Народный артист РФ Николай Цискаридзе назвал балет «Щелкунчик» в Большом театре обманом зрителей, сообщил бывший премьер театра в интервью телеканалу НТВ.
«Зрителя обманывают. Спектакль не находится на том уровне, на котором он должен идти. Мне очень жалко», - пояснил он.
По словам Цискаридзе, сыграть спектакль больше 20 раз подряд на высоком уровне невозможно, следовало бы более грамотно распределять репертуар в афише. При этом накануне Нового года в Большом театре планируют показать «Щелкунчик» 21 раз.
«Для женщин станцевать два дня подряд снежинки для кордебалета — это у вас ног нет, просто у вас ноги в кровавом месиве», — добавил Цискаридзе.
Ранее артист представил в Театре балета имени Леонида Якобсона современную редакцию балета «Щелкунчик», напоминает «Радиоточка НСН».