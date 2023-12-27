В России заблокируют продажи просроченных и украденных лекарств

Продажа украденных и просроченных лекарственных препаратов скоро будет технически невозможна в России, для этого власти намерены принять меры в системе маркировки. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил работу над этим Министерству здравоохранения, Министерству промышленности и торговли, а также Министерству экономического развития, передает РБК.

Как говорится в сообщении, им предстоит создать проект, запрещающий реализацию нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки. Нормативный акт будет дополнительной защитой потребителей.

После принятия этих изменений нелегальные или ворованные лекарства невозможно будет пробить на кассе. Власти отмечают, что сейчас такая возможность есть, поэтому эти меры необходимы.

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов подчеркивает, что продажа некачественных лекарственных препаратов напрямую угрожает жизни и здоровью жителей РФ.