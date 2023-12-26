Охлобыстин рассказал, как ему «прилетело» в Донбассе
Актер Иван Охлобыстин рассказал в интервью Telegram-каналу Mash о том, как попал под обстрел в Донбассе.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что артист Охлобыстин в ходе поездки в зону СВО с целью доставки гуманитарной помощи попал под обстрел.
«Так получилось, что мы напоролись на ДРГ. И, ну, мы — есть, ДРГ — нет», — отметил актер.
Во время обстрела, пояснил Охлобыстин, ему «прилетело». От тяжелого ранения его спас бронежилет, который он надел впервые за много месяцев.
По его словам, осколок задел молитвослов, который он вёз в подарок командиру одного из подразделений.
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