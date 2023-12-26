Актер Иван Охлобыстин рассказал в интервью Telegram-каналу Mash о том, как попал под обстрел в Донбассе.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что артист Охлобыстин в ходе поездки в зону СВО с целью доставки гуманитарной помощи попал под обстрел.

«Так получилось, что мы напоролись на ДРГ. И, ну, мы — есть, ДРГ — нет», — отметил актер.

Во время обстрела, пояснил Охлобыстин, ему «прилетело». От тяжелого ранения его спас бронежилет, который он надел впервые за много месяцев.