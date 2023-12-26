Иван Охлобыстин рассказал, как получил ранение в зоне СВО: "Спас броник"
Советский и российский актер и сценарист Иван Охлобыстин лично рассказал, как попал под обстрел в зоне СВО и получил ранение.
Видео публикует Mash. Разговор состоялся на предновогоднем мероприятии "Народного фронта".
"Так получилось, что мы напоролись на ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - прим. "РГ"). И, ну, мы - есть, ДРГ - нет", - говорит Иван. Добавив, что ему там и "прилетело".
Актера спас бронежилет, который он, как признается, до этого долго не надевал - так как "не было перспективы, мы там должны репортаж были просто сделать и отвезти детям подарки".
При этом то, что получил ранение, Иван понял не сразу.
Всё произошло на Николаевском направлении. Охлобыстин заметил, что когда прозвучали взрывы, помимо бронежилета, шрапнель задела и молитвослов, который он вез в подарок.
"Желаю всем любви, исполнений желаний", - отметил артист в заключение.