Попова заявила о плохом выявлении коклюша в России

"Заболеваемость коклюшем и даже летальные исходы у новорожденных отмечаются во всем мире. Проблема в том, что у нас коклюш плохо выявляется. Можно сказать, что это недовыявляемая инфекция. Очень часто при длительном кашле у ребенка родители ведут его к аллергологу, чтобы исключить бронхиальную астму. А следует в первую очередь исключить коклюш, который, к слову, встречается в любом возрасте", - рассказала она.