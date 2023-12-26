Кассационный суд запретил убегать от полиции

Третий кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: даже попытка убежать от сотрудников полиции является административным правонарушением. Потому что это в чистом виде "воспрепятствование законному распоряжению или требованию сотрудника полиции".

Разъяснение прозвучало в ходе рассмотрения конкретного дела. Житель Карелии, некий гражданин А., был оштрафован на две тысячи рублей за то, что не захотел миром пройти в отделение.

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"Судебными инстанциями установлено, что 9 марта 2023 года, находясь в лесопарковой зоне ул. Соломенская в г. Петрозаводске, А. оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции", - рассказывают в кассационном суде.

Неповиновение заключалось в том, что гражданин отказался сесть в полицейский автомобиль. На самом деле это было предложение, от которого невозможно отказаться. А мужчина попытался сделать ноги. Это было неправильно.

"Так, в ответ на вызванные обоснованным подозрением в причастности А. к совершению преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, неоднократные законные требования сотрудников правоохранительных органов проследовать в служебный автомобиль для доставления в подразделение полиции по г. Петрозаводску, А. пытался убежать, оттолкнуть сотрудников полиции, дергал их за одежду, размахивал руками и ногами, не реагируя на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия", - рассказывают в суде.

Неизвестно, подтвердились или нет подозрения в совершении преступления. С этим надо разбираться отдельно. А за неповиновение правоохранителям мужчину привлекли к административной ответственности.

Защита попыталась доказать, что никакого нарушения не было. Мол, мужчина же не дрался с полицией, "всего лишь" спорил. Однако, как подтвердила третья инстанция, закон в любом случае был нарушен. Полиция выполняла свои обязанности, а гражданин был обязан подчиниться.

"Полиции предоставлены права в том числе требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий; проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске", - пояснили в суде.

В определенных случаях полиция вправе задерживать граждан и доставлять в участок для разбирательства. Так что просьба пройти в полицейскую машину на самом деле вовсе не просьба. Надо идти. Иначе как минимум штраф.

Напомним также, что минувшим летом пленум Верховного суда России сделал подробные разъяснения, как наказывать за посягательства на представителей власти. В том числе за оскорбления чиновников и правоохранителей.

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов подчеркнул, что в настоящее время подобные вопросы приобретают особую актуальность.

"Деятельность представителей власти является одним из важнейших факторов, обеспечивающих развитие общества и правопорядок", - заявил он.

Например, согласно разъяснениям сказать что-то нелицеприятное на улице сотруднику полиции, остановившему гражданина для проверки документов, будет преступлением. Некоторые граждане считают, что, называя сотрудников полиции различными некрасивыми словами, проявляют независимость. Но они подпадают под статью УК.

Также как оскорбление могут быть квалифицированы иные публичные действия, унижающие честь и достоинство человека в мундире. Например, срывание форменного головного убора или погон. Еще один из важных моментов: разъясняется, когда считать, что человек в погонах находился при исполнении. Подчеркивается: по сути, правоохранитель всегда при исполнении.