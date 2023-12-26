В России объяснили, почему беженцы из Харькова сталкиваются с проблемами с пособиями

Беженцы из Харьковской области столкнулись с проблемами из-за разницы статуса с приехавшими из новых регионов России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов благотворительных фондов.

Стало известно, что беженцы из Харьковской области не могут получить льготы, которые полагаются людям, жившим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В частности, по новым правилам, тот же маткапитал с 1 января 2024 года будет положен только тем, кто имеет российское гражданство на момент рождения ребенка. Исключения распространились только на жителей новых регионов.

Юрист фонда помощи беженцам "Дом с маяком" Владимир Артюшенко объяснил, что семьи с детьми, которые по независящим от них обстоятельствам покинули территорию Украины, но вступили в российское гражданство, не смогут получить выплату.

"Для жителей Харьковской области и других регионов Украины действует общий порядок — они должны показать свой доход за последние 12 месяцев, которого, как правило, ни у кого нет", — пояснил Артюшенко.