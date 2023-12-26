В СПЧ назвали возможные сроки амнистии в России

В России в 2024 году может быть объявлена амнистия, предположил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он пояснил, что в стране давно не было амнистии, и в случае ее объявления был бы подан важный «гуманистический сигнал обществу», пишет РИА «Новости».