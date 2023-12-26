В СПЧ назвали возможные сроки амнистии в России

В СПЧ предположили, что в 2024 году в России может быть объявлена амнистия
В России в 2024 году может быть объявлена амнистия, предположил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он пояснил, что в стране давно не было амнистии, и в случае ее объявления был бы подан важный «гуманистический сигнал обществу», пишет РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин допустил объявление амнистии для женщин, осужденных за ненасильственные преступления.
«Надо все подготовить, и, возможно, получится провести её [амнистию] в следующем году», — подчеркнул Фадеев.
Общественный деятель отметил, что акцент при подготовке этой меры следует сделать «на женщинах, на детях».
Напомним, что в начале декабря председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко призвала как можно быстрее подготовить законопроекты, направленные на гуманизацию судебной системы.