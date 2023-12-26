В СПЧ предположили, что в 2024 году в России может быть объявлена амнистия

В России в 2024 году может быть объявлена амнистия, предположил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он пояснил, что в стране давно не было амнистии, и в случае ее объявления был бы подан важный «гуманистический сигнал обществу», пишет РИА «Новости».

В СПЧ назвали возможные сроки амнистии в России
© РИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин допустил объявление амнистии для женщин, осужденных за ненасильственные преступления.

«Надо все подготовить, и, возможно, получится провести её [амнистию] в следующем году», — подчеркнул Фадеев.

Общественный деятель отметил, что акцент при подготовке этой меры следует сделать «на женщинах, на детях».

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Напомним, что в начале декабря председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко призвала как можно быстрее подготовить законопроекты, направленные на гуманизацию судебной системы.

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