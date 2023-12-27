Любовь Успенская поздравила дочь Татьяну с 34-ым днем рождения

<p>За последние несколько лет <strong>Любовь Успенская</strong> активно поддерживала свою единственную дочь <strong>Татьяну Плаксину</strong> в её творческом пути. Недавно, певица обратилась к Татьяне в социальных сетях, чтобы поздравить её с 34-летием, сообщает <a href="https://csn-tv.ru/posts/id247818-v-zhizni-ljubovi-uspenskoj-sluchilsja-bolshoj-prazdnik" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>Артистка поделилась <strong>фотографией </strong>с дочерью, на которой они обе в кожаных нарядах и с венками на головах, привлекая внимание своих поклонников к их поразительному внешнему <strong>сходству</strong>.</p> <p><strong>Любовь Успенская</strong> выразила свои чувства по поводу этого особенного дня, отмечая, что день рождения Татьяны является для неё самым большим праздником уже 34 года, с тех пор как она родила дочь. Она также вспомнила, что в их жизни с <strong>дочерью </strong>происходили разные ситуации, но это не повлияло на её <strong>материнскую </strong>любовь. Татьяна сейчас занята своим любимым делом и не спешит выходить замуж. Успенская, известная как многократная обладательница музыкальной премии <strong>«Шансон года»</strong>, отметила, что каждый день видит в своей дочери <strong>изменения </strong>к лучшему.</p>