Эрмитаж приобрел в 2023 году более 700 экспонатов на 100 млн рублей

"Особенность наших приобретений в том, что мы, как Екатерина II, покупаем коллекции: это коллекция Шушковых, коллекция портбукетов, коллекция Мустафаева, коллекция Ханукаева, коллекция Абрамова. Схема такая: государственный бюджет дает нам примерно 10 млн рублей, мы тратим примерно 100 млн рублей. Откуда берутся деньги. Эрмитаж из своих заработанных выделяет сумму, примерно равную государственной. Второе - это меценаты, которые нам дают деньги, и с их разрешения мы тратим на покупки. И третье - это несколько лет назад вышел закон, позволяющий государственным учреждениям иметь эндаумент, то есть целевой капитал, и уже несколько лет мы своим решением совета эндаумента тратим деньги эндаумента на покупку экспонатов для Эрмитажа", - сказал Пиотровский.