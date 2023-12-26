В Роструде рассказали о гарантиях для работающих в праздничные дни

С 1 по 8 января в России будут всеобщие каникулы - нерабочие праздничные дни. Однако есть работники, которым, несмотря на это, придется трудиться. В Роструде напомнили, какие гарантии предусмотрены для таких людей трудовым законодательством.

"Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни", - поясняет пресс-служба ведомства. И там же уточняют: работникам, получающим оклад, оплата за работу в праздники должна быть не менее чем в двойном размере.

Для сдельщиков - не менее чем по двойным сдельным расценкам. Для тех, чей труд оплачивают по тарифам - в размере не меньше двойной тарифной ставки.

При этом, если работник захочет, ему может быть предоставлен другой день отдыха за труд в нерабочий праздничный день. Тогда этот день оплатят в одинарном размере, а день отдыха оплате подлежать не будет.