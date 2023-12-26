В администрации Калининграда обозначили площадки для запуска фейерверков

Специально к Новому году для местных “пироманов” администрация Калининграда определила места в городе, подходящие для запуска фейерверков и взрывов петард. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Фото: нейросеть Официально разрешено запускать фейерверки на 12 площадках в Калининграде. Это следующие территории: - Сквер на Московском пр-те (напротив Кафедрального собора),- Площадка у стадиона «Калининград»,- Пруд «Поплавок»,- Пруд на Осенней,- Сквер на Алданской,- Сквер на Гаражной-Юношеской,- Смотровая площадка Верхнем озере,- Сквер на Краснооктябрьской,- Сквер на Согласия - Панина,- Смотровая площадка на Трибуца,- Автостоянка на Ялтинской, 66в,- Сквер на Московском - Флотской. В администрации напомнили, что Госпожнадзор в случае ЧП будет штрафовать за нарушение правил обращения с огнём.