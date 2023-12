Жители России назвали главные источники новостей

«Чем крупнее населенный пункт, тем чаще его жители выбирают в качестве основного источника информирования о событиях в стране новостные сайты (30% столичных жителей vs. 12% сельчан), социальные сети (19% столичных жителей vs. 9% сельчан) и мессенджеры (14% столичных жителей vs. 9% сельчан)», - говорится в исследовании.