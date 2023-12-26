Жители России назвали главные источники новостей

Четверо из десяти россиян (40%) назвали главным источником новостей о событиях в стране телевидение. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По данным ВЦИОМ, выбор источника новостей о событиях в стране имеет заметную возрастную специфику. Чаще всего телевидение в качестве основного источника информации называли участники опроса старше 45 лет. При этом в категории старше 60 лет предпочтение телевидению отдают 70% респондентов, а в возрастной группе до 35 лет всего 9-12%.

«Максимальный рост аудитории демонстрируют мессенджеры, за два года процент россиян, выбирающих их в качестве главного источника новостей, вырос почти в три раза с 4 до 11%», - отмечают социологи.

Получать информацию с помощью новостных, аналитических и информационных сайтов предпочитает 19% опрошенных, а социальные блоги, сети назвали в качестве основного источника 14% респондентов.

«Чем крупнее населенный пункт, тем чаще его жители выбирают в качестве основного источника информирования о событиях в стране новостные сайты (30% столичных жителей vs. 12% сельчан), социальные сети (19% столичных жителей vs. 9% сельчан) и мессенджеры (14% столичных жителей vs. 9% сельчан)», - говорится в исследовании.

При этом каждый третий россиянин считает, что освещение событий в стране центральными СМИ в последние 2-3 года стало более объективным (32%).

Ранее генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак заявил о том, что главные фейки 2023 года собрали более 600 миллионов просмотров, при этом сохраняется тренд на увеличение количества как уникальной ложной информации, так и копий, размещаемых в СМИ, социальных сетях и мессенджерах.