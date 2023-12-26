"Правительство уделяет пристальное внимание модернизации объектов водоснабжения. Работа в этом направлении призвана обеспечить качественной питьевой водой жителей нашей страны, что влияет на повышение уровня жизни россиян. Например, в текущем году по проекту "Чистая вода" в регионах России ввели 140 объектов питьевого водоснабжения и водоотведения, что позволило улучшить условия жизни 912 тыс. человек. Также в ближайшее время качество коммунального обслуживания повысится у жителей Республики Дагестан. Здесь построили один из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в регионе - водовод Чиркей - Буйнакск общей протяженностью порядка 32 км", - цитирует Хуснуллина пресс-служба правительства России.