Мурашко объяснил подъем заболеваемости в России сезонным фактором

Подъем распространения различных инфекционных заболеваний в РФ является сезонным. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС. По словам Мурашко, пик заболеваемости каждый год происходит в одно и то же время. "Коронавирусная инфекция приобрела определенную сезонность, в этом году циркулирует грипп А, плюс мы видим там еще ряд возбудителей", — сказал он. По словам министра, необходимо всегда быть готовыми к сезону подъема заболеваемости. Он указал, что одним из элементов такой подготовки является вакцинация против гриппа. Кроме того, подчеркнул Мурашко, "не для всех категорий граждан в программе госгарантий включена вакцинация от пневмококка, однако рекомендовать ее необходимо каждому". "В конечном итоге нужно понимать, что если есть подъем заболеваемости, то давайте просто сами себя защищать, ничего стыдного [нет в том, чтобы] надеть маску, ничего стыдного — отказаться от больших мероприятий", — резюмировал министр. До этого заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по островному региону Галина Ковтонюк сообщила, что на территории Сахалинской области зарегистрирована высокая и ранняя заболеваемость гриппом.