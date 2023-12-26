«По России у нас сейчас какая ситуация: у нас над Уралом и европейской частью России стоит мощный циклон двухцентровый. Один центр над Уралом, второй — севернее Мурманска. Большой циклон, который большую часть европейской части Урала захватывает. Вторая часть от Урала до Сибири — антициклон, область высокого давления», — объяснил он.