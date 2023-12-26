Эксперты перечислили месяцы, в которые можно хорошо отдохнуть

Февраль, март и ноябрь названы экспертами наиболее непродолжительными рабочими месяцами в 2024 году. При этом январь и май — рекордно короткие месяцы, передает агентство «Прайм».

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В это время можно использовать праздничные и нерабочие выходные дни для того, чтобы отдохнуть, отметила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. При этом специалист считает нецелесообразным брать отпуск в указанные периоды.

В компании Headhunter обратили внимание на то, что в производственном календаре на следующий год 248 рабочих дней и 118 нерабочих. Там отметили, что год будет високосным. В крупнейшей онлайн-рекрутинг платформе также подчеркнули, что некоторые праздники совпали с субботами и воскресеньями. В этой связи власти приняли решение об их переносе на другие даты, заявили в фирме. В результате зимние каникулы для работающих граждан стартуют 30 декабря 2023 года и продлятся до 8 января 2024 года включительно, добавили там.