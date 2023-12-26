Россиянам назвали несколько способов избавиться от хронической усталости

Грамотное чередование активности и отдыха — один из самых эффективных способов борьбы со стрессом и физическим истощением, рассказала клинический психолог онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Ксения Умнякова. В комментарии для «Ленты.ру» она назвала способы избавиться от хронической усталости.

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Главное условие психического и физического здоровья — здоровый образ жизни, заявила Умнякова. По ее словам, необходимо достаточно спать, правильно питаться и посильно заниматься спортом. Однако, даже придерживаясь принципов ЗОЖ, нужно грамотно чередовать отдых и активность.

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«Важно узнать свой организм и начать вести дневник, чтобы определить, какое количество физической и умственной активности для вас оптимально, какие виды деятельности оказывают наибольшее положительное влияние, а также выявить ранние признаки того, что вы приближаетесь к своему пределу и вам пора сделать перерыв», — прокомментировала специалистка.

Психолог рекомендовала делать периоды активности короче и отдыхать по расписанию. В частности, по ее словам, можно ставить уведомления на телефоне, которые будут сообщать, что пора прогуляться, немного подвигаться. Также следует менять типы выполняемых задач, чередуя сидячую и стоячую работу, физические и умственные задачи.

Также побороть хроническую усталость способна техника визуализации, продолжила психотерапевт. Для ее выполнения человеку нужно представить сцены, в которых он почувствует себя умиротворенно и спокойно, объяснила она. На помощь в борьбе с усталостью придет и техника правильного дыхания, добавила Умнякова.

Дыхание животом снимает напряжение и способствует расслаблению. Для его выполнения расположитесь поудобнее. Положите одну руку на грудь, другую — на живот. Сделайте глубокий вдох носом. Направьте воздух в живот так, чтобы он округлился. Выдохните и немного напрягите мышцы живота. Дышать таким образом нужно несколько минут Ксения Умнякова клинический психолог

Если же нормализовать состояние самостоятельно не получается, психолог призвала поискать поддержки близких.