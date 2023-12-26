Росфинмониторинг объяснил включение Акунина* в список экстремистов

Включение писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов произошло автоматически на основе решения органов следствия или судов, этот механизм абсолютно прозрачный. Об этом заявил в интервью РБК замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.

Ранее Росфинмониторинг включил писателя Акунина* в реестр террористов и экстремистов. Против него возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

По словам замруководителя Росфинмониторинга Германа Негляда, реестр формируется на основании решений, которые принимают следственные или судебные органы.

«Вы можете открыть закон, там все написано: основания включения, все по пунктам, основания исключения и ведомства, которые принимают эти решения. (…) Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону», — пояснил он, назвав этот механизм «абсолютно прозрачным».

Негляд подчеркнул, что сам читал произведения Акунина* о приключениях сыщика Эраста Фандорина, однако не считает, что, если автор книг хороший писатель и журналист, то он должен быть освобожден от ответственности.

«Закон суров, но это закон, как говорили древние», —заметил замруководителя Росфинмониторинга.

При этом он обратил внимание, что, несмотря на то, что у включенных в перечень блокируются банковские активы, есть список гуманитарных выплат, которые можно получать, либо осуществлять, в том числе и «все средства, которые фигурант официально зарабатывает».

По закону речь идет о сумме до 10 тысяч рублей в месяц для фигуранта списка и на каждого из членов его семьи, напомнило издание.

Ранее пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой разговор с писателем Борисом Акуниным* от лица экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. В этой беседе Акунин* назвал «совершенно понятным» лозунг «хороший русский — мертвый русский» и заявил, что это фраза его не обижает.