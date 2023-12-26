Финразведка объяснила причину внесения Акунина в реестр экстремистов

Росфинмониторинг лишь исполняет уже принятые решения. Об этом сообщил заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд.

Писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) * попал в перечень автоматически, поскольку «закон есть закон», пояснил Негляд в беседе с РБК. По его словам, Росфинмониторинг формирует перечень террористов и экстремистов на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы.

«Вы можете открыть закон, там все написано… Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону», — уточнил собеседник издания.

Негляд добавил, что читал книги Акунина, но быть хорошим писателем и журналистом не означает, что можно уйти от ответственности.

Следственный комитет также возбудил против Акунина уголовное дело за фейки об армии и публичное оправдание терроризма.