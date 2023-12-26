Нижегородские участники СВО в 50 частях получат новогодние подарки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Нижегородская область направила новогодние подарки в более чем 50 частей, где служат жители региона, принимающие участие в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе губернатора Глеба Никитина.

"Как сообщил губернатор Глеб Никитин, праздничные коробки собрали для бойцов более 50 частей - тех, где служат нижегородцы. Гостинцы направили и в спецподразделение "Родня", и Добровольческому корпусу, и полку особого назначения Росгвардии "Оплот". При этом подарок получит каждый боец, вне зависимости от региона. Это общее дело всей страны. Сбор подарков осуществляли волонтеры Дома народного единства. Груз сопровождают сотрудники правительства Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что Новый год - это праздник, который невозможно представить без подарков. "Все выходные волонтеры Дома народного единства собирали каждому праздничную коробку, в ней новогодние угощения, красная икра, нижегородский иван-чай, наш пряник и много другого к праздничному столу. Ребята просили портативные зарядные устройства для телефонов, их тоже положили каждому. А еще отправили им книги - нашу русскую классику", - приводятся в сообщении слова Никитина.