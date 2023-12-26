Адвокат Блиновской ответила на сообщения о вечеринке под домашним арестом

Защите обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег блогерши и автора онлайн-марафонов Елены Блиновской неизвестно о том, что в ее коттедже прошла предновогодняя вечеринка, но проводить такие встречи под домашним арестом законно. Lenta.ru

"Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У нее нет запрета встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства, то есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у нее запрета нет", – сказала адвокат Блиновской Наталия Сальникова. Москва24