Адвокат Блиновской ответила на сообщения о вечеринке под домашним арестом

Защите обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег блогерши и автора онлайн-марафонов Елены Блиновской неизвестно о том, что в ее коттедже прошла предновогодняя вечеринка, но проводить такие встречи под домашним арестом законно. Lenta.ru
"Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У нее нет запрета встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства, то есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у нее запрета нет", – сказала адвокат Блиновской Наталия Сальникова. Москва24
Ранее StarHit сообщил, что Елену Блиновскую заметили на светском мероприятии, которое она посетила, несмотря на домашний арест. Кадрами с участием, предположительно, «королевы марафонов» на мероприятии поделилась не подруга Светлана Ефимова. News.ru