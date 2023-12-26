Росфинмониторинг объяснил включение писателя Акунина в список экстремистов

Росфинмониторинг сам не принимает решения о расширении списка лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, ведомство лишь автоматически исполняет решения органов следствия или судов, писатель Борис Акунин попал в соответствующий список по такой же процедуре. Об этом сообщил РБК заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд. 18 декабря Росфинмониторинг внес Акунина в список террористов и экстремистов. "Они (следственные или судебные органы. - "Газета.Ru") просто присылают нам копию этого решения, и мы на основании, скажем, подтверждения факта возбуждения уголовного дела и привлечения лица в качестве обвиняемого — например, по экстремистской статье — вносим его в сводный перечень", - рассказал Негляд. Попадание гражданина в перечень Росфинмониторинга означает практически полное перекрытие финансирования, у него блокируются банковские счета и карты. Однако есть выплаты, например гуманитарные, которые писатель сможет продолжать получать в России, добавил замглавы ведомства.