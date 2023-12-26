Адвокат Блиновской ответила на сообщения о вечеринке под домашним арестом

Защите обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег блогерши и автора онлайн-марафонов Елены Блиновской неизвестно о том, что в ее коттедже прошла предновогодняя вечеринка, но проводить такие встречи под домашним арестом законно. Об этом заявила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.

Комментируя сообщения о празднестве, она усомнилась в том, что они соответствуют действительности.

«У меня нет подтверждения, что факт имел место», — сказала Сальникова.

По ее словам, нарушения меры пресечения при встрече со знакомыми, родными, в том числе при праздновании общероссийских праздников, нет.

Адвокат пояснила, что Блиновской не запрещено встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства.

«То есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у нее запрета нет», — уточнила она.

В начале декабря стало известно, что Блиновская погасила задолженность, выросшую с 918 миллионов до полутора миллиардов рублей. Однако адвокат блогерши опровергла эту информацию и сообщила, что Блиновская заплатила только 55 миллионов рублей.