АСИ одобрил к сопровождению 13 социальных проектов

Рабочая группа экспертного совета Агентства стратегических инициатив одобрила к сопровождению 13 социальных проектов, основная их часть связана с медициной.

АСИ помогает командам проектов найти партнеров, наладить диалог с профильными ведомствами и институтами развития, представит проекты регионам, расскажет, как выйти на рынки России и зарубежных стран, поможет информационно.

Проекты предполагают создание экосистемы сервисов для людей с сахарным диабетом, цифровой платформы дистанционного мониторинга и лечения нейродегенеративных заболеваний, сервиса диагностики и мониторинга болезни Паркинсона и других психоневрологических заболеваний на основе ИИ, информационной платформы «Онконавигатор», платформы для сбора данных медучреждений, программ для работы с детьми с РАС и другое.